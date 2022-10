Soirée de l’antenne 60 000 rebonds Indre-et-Loire Waza Coworking Tours, 20 octobre 2022, Tours.

Soirée de l’antenne 60 000 rebonds Indre-et-Loire Jeudi 20 octobre, 18h00 Waza Coworking Tours

Évènement gratuit sur inscription

L’antenne 60 000 rebonds Indre-et-Loire vous convie à une soirée d’échange et de témoignages autour des bénévoles et des entrepreneurs accompagnés par l’association.

Waza Coworking Tours 1 impasse du Palais 37000 Tours. Tours Centre Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

L’invité d’honneur de cette soirée sera EMERY JACQUILLAT, Président Camif et Président Communauté des Entreprises à Mission.

À PROPOS D’EMERY JACQUILLAT

Emery Jacquillat est un entrepreneur à mission. Il a relancé Camif en 2009, misant sur la consommation responsable et le Made in France. Camif s’est engagée sur le chemin de l’entreprise à mission dès 2013, et suivant les travaux des chercheurs des Mines, a mis en place son comité de mission et définit sa mission, inscrite dans ses statuts depuis 2017 : « Proposer des produits et services pour la maison au bénéfice de l’Homme et de la planète. Mobiliser notre écosystème, collaborer et agir pour inventer de nouveaux modèles de consommation, de production et d’organisation. »

Convaincu de la force du modèle, réconciliant profit et impact positif sur les enjeux sociaux et environnementaux, il est membre fondateur de la Communauté des Entreprises à Mission en 2018, association d’intérêt général offrant un cadre de partage entre dirigeants voulant rendre leur entreprise plus contributrice, pour enrichir et faire connaître la Société à Mission, désormais reconnue dans la loi PACTE.

Président de la Communauté des Entreprises à Mission, Emery Jacquillat croit à l’entreprise à mission comme le plus puissant levier de transformation de la Société.

En 2021, il reçoit le BFM Award de la Raison d’être. Il est nommé Chevalier de l’Ordre National du Mérite. En 2022, il est élu Personnalité de l’Année par le Grand Prix ESSEC du Commerce Responsable.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-20T18:00:00+02:00

2022-10-20T20:00:00+02:00