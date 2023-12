Atelier : Consommation énergétique et batteries pour les applications médicales embarquées WAZA Coworking Tours Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Tours Atelier : Consommation énergétique et batteries pour les applications médicales embarquées WAZA Coworking Tours, 24 janvier 2024 12:30, Tours. Atelier : Consommation énergétique et batteries pour les applications médicales embarquées Mercredi 24 janvier 2024, 13h30 WAZA Coworking Gratuit sur inscriptions L’association Healthcare Loire Valley est heureuse de vous convier à cet atelier gratuit autour des thématiques de la consommation énergétique et du choix des batteries pour les DM. Mercredi 24 janvier à 13h30 au Waza – 1 Impasse du Palais 37000 Tours AU PROGRAMME : 13h30 – 14h00 : Accueil des participants 14h00 – 14h15 : Introduction Cresitt et Healthcare Loire Valley 14h15 – 15h15 : Atelier technique animé par le Cresitt et Vitruvens 15h15 – 15h45 : Pause avec démonstrations 15h45 – 17h15 : Intervention de fournisseurs de solutions technologiques pour la réduction de consommation et le stockage d’énergie d’applications médicales embarquées : Wurth, VLAD.. 17h15 – 19h00 : Cocktail / Networking Audience cible :

Le séminaire est ouvert à toute personne étant intéressée par cette thématique: CEO, CTO, Ingénieur R&D, Responsable innovation, DAF, CFO, … En présentiel ou distanciel : Présentiel : Waza – 1 Impasse du Palais 37000 Tours

Waza – 1 Impasse du Palais 37000 Tours Distanciel : Via service de visio conférence Inscription :

L’inscription est gratuite mais obligatoire WAZA Coworking 1 Impasse du Palais 37000 Tours Tours 37000 Tours Centre Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://framaforms.org/inscription-atelier-consommation-energetique-et-batteries-pour-les-dm-1701266673 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-24T13:30:00+01:00 – 2024-01-24T19:00:00+01:00

2024-01-24T13:30:00+01:00 – 2024-01-24T19:00:00+01:00 Détails Heure : 12:30 Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire, Tours Autres Code postal 37000 Lieu WAZA Coworking Adresse 1 Impasse du Palais 37000 Tours Ville Tours Departement Indre-et-Loire Lieu Ville WAZA Coworking Tours Latitude 47.390301 Longitude 0.687436 latitude longitude 47.390301;0.687436

WAZA Coworking Tours Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tours/