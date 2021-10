Paris Les Disquaires île de France, Paris Waykiki Boys Les Disquaires Paris Catégories d’évènement: île de France

Waykiki Boys Les Disquaires, 31 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le dimanche 31 octobre 2021

de 20h à 5h

gratuit

Fiesta latina avec les Waykiki Boys!! Suivi de DJ Mafe Maracuyeah pour danser jusqu’au bout de la nuit! WAYKIKI BOYS Après plusieurs concerts, le groupe péruvien, Waykiki Boys a charmé la scène parisienne avec son style electro tropical surf. Leur style puise ses influences dans la cumbia psychédélique Péruvienne, pour un show déjanté à découvrir en live !!! ★ DJ NAHUEN ★ Baigné dans le folklore et la culture latine, Dj Nahuen mélange les genres pour vous sélectionner des rythmes explosifs et calientes. Un voyage sans frontières à travers la world musique : Cumbia, salsa, reggaeton, merengue, samba, afro, ska, dance hall. Toute une richesse de sons pour enflammer la piste. Venez partager son set festif et explosif ainsi que des morceaux incontournables de la fiesta latina. Rejoignez la fièvre latine pour rompre les frontières et le Dance-floor. Concerts -> Musiques du Monde Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers Paris 75011

2021-10-31T20:00:00+01:00_2021-11-01T05:00:00+01:00

