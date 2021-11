Salon-de-Provence Au Bureau Bouches-du-Rhône, Salon-de-Provence WAYAZ Au Bureau Salon-de-Provence Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Salon-de-Provence

WAYAZ Au Bureau, 11 novembre 2021, Salon-de-Provence. WAYAZ

Au Bureau, le jeudi 11 novembre à 20:00

[https://www.facebook.com/wayazmusic/](https://www.facebook.com/wayazmusic/) Au programme: chansons soul, funk, raggae, world… un voyage où transpire les influences métissées pour des compositions étonnantes, servies par une voix hors-norme et habitée ! Réservations fortement conseillées : [https://bit.ly/3BQSRrD](https://bit.ly/3BQSRrD)

Entrée libre

♫♫♫ Au Bureau Place des Centuries, 13300 Salon-de-Provence Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-11T20:00:00 2021-11-11T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Salon-de-Provence Autres Lieu Au Bureau Adresse Place des Centuries, 13300 Salon-de-Provence Ville Salon-de-Provence lieuville Au Bureau Salon-de-Provence