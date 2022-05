WAYA FESTIVAL Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Montpellier Hérault EUR 10 20 Rejoignez-nous pour ce festival musical en plein air au cœur de Montpellier, inspiré des fêtes latino-américaines.

Il se tiendra le dimanche 5 juin au Parc Rimbaud, de midi à minuit. De nombreux artistes musicaux d’Amérique Latine & de France se relaieront sur scène, pour un alliage savoureux entre groupes live et DJ sets exotiques

Des food-trucks & un bar, ainsi que de nombreuses animations, seront présents toute la journée pour vous régaler. Ce festival est ouvert à tous, même aux enfants dans la journée (gratuité pour les moins de 12 ans & sirop offert).

