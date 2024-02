WAY TO SILENCE La Pop Paris, jeudi 25 avril 2024.

Du jeudi 25 avril 2024 au samedi 27 avril 2024 :

jeudi, vendredi, samedi

de 19h30 à 20h30

.Tout public. payant

Que devient notre perception du langage quand celui-ci n’est plus constitué que de sons et non de paroles intelligibles ? Le mouvement, la respiration ou les intonations sont autant de paramètres linguistiques propres à chaque culture. Way to silence part de la collecte d’archives sonores et visuelles de langues rares afin de proposer une interprétation de leurs traces et réminiscences. Au cœur d’un dispositif immersif, un marionnettiste et deux musiciens créent un dialogue entre ces cultures lointaines et l’auditeur·rice.

Way to silence convoque des langues en voie de disparition pour créer des pièces sonores dans lesquelles les sons s’entremêlent. Au-delà de leur fonction de communication, les langues sont constituées de singularités sonores et physiologiques propres à chacune d’elles.

Sur scène, marionnettiste et musiciens sont accompagnés d’une multitude d’enceintes qui mettent en vibration autant de masques, imaginés sur le principe d’un assemblage multiculturel. Vincent Martial propose une performance qui nous interroge sur les notions de transmission et d’influence culturelles, sur les traces d’humanité que ces langues laissent lorsqu’elles viennent à s’effacer.

La Pop Péniche amarrée face au 61 Quai de la Seine 75019

Contact : https://lapop.fr/ +33153350777 reservation@lapop.fr https://fr-fr.facebook.com/penichelapop/ https://fr-fr.facebook.com/penichelapop/ https://lapop.fr/spectacles/way-to-silence/

DR