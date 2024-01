Way Out Trio Hôtel C2 Marseille, mercredi 7 février 2024.

Way Out Trio ♫JAZZ♫ Mercredi 7 février, 20h00 Hôtel C2 Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-07T20:00:00+01:00 – 2024-02-07T22:30:00+01:00

Fin : 2024-02-07T20:00:00+01:00 – 2024-02-07T22:30:00+01:00

Reconnaissant une filiation évidente avec les expérimentations sans instrument harmonique d’un Sonny Rollins de la fin des années cinquante et du début des années soixante, ou encore avec les créations « harmolodiques » d’un Ornette Coleman, le Way Out Trio n’en est pas moins un groupe aux intentions créatives singulières.

De la contrebasse d’Olivier Lalauze jaillissent des lignes et des mélodies qui lorgnent vers l’infini, et qui, par la magie des mains du musicien, dansent avec l’intensité fiévreuse du saxophone ténor d’Antoine Lucchini, ricochant sur les peaux et cymbales de la batterie de Léo Achard.

Jouer « Out » est toujours une gageure pour des musiciens de jazz qui font le pari de l’improvisation (qui prend ici un tour collectif) sortir des cadres établis pour mieux faire ressortir l’essentiel, le plaisir, c’est inviter l’auditoire à un voyage dans ses propres désirs.

De ce cycle vertueux issu d’un triangle musical, émergent des horizons oniriques qui, en ces temps de cloisonnement de nos quotidiens, nous invitent à aller voir dehors, ailleurs.

Le Way Out Trio est un écosystème musical en constante mutation, comme cette nature dans laquelle le groupe nous convie.

Les artistes :

Antoine LUCCHINI sax

Olivier LALAUZE contrebasse

Léo ACHARD batterie

Rendez vous pour un concert d’exception dans le grand salon du C2 le mercredi 7 février 2024 à partir de 20h.

Places assises limitées. Sur réservation uniquement et soumis à restauration sur place.

Entrée libre pour les places debout.

Restauration sur place dès 19h00.

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Hôtel C2 48 rue Roux de Brignoles, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]