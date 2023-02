Waxx & C.Cole + Chilla A2H – Sopico – Tsew The Kid BIG BAND CAFE – BBC, 7 avril 2023, HEROUVILLE ST CLAIR.

Waxx & C.Cole + Chilla A2H – Sopico – Tsew The Kid BIG BAND CAFE – BBC. Un spectacle à la date du 2023-04-07 à 20:00 (2023-04-07 au ). Tarif : 27.0 à 27.0 euros.

ADMH – BIG BAND CAFE (L.1004602) présente : ce concert. Le lithium est un élément chimique utilisé dans le processus de fusion nucléaire. Waxx et C.Cole, respectivement guitariste et multi-instrumentiste, réalisent depuis plusieurs années une fusion d’un autre registre, musical celui-ci. Leur lithium, c’est leur amour du rock et du rap, deux genres qui ne cessent depuis quatre décennies de se croiser, s’éloigner puis se retrouver. Depuis 2019, C.Cole et Waxx invitent dans leur émission Fanzine des artistes, souvent issus du rap, pour réinterpréter à leur sauce des chansons de leur propre répertoire ou qu’ils adorent. Les deux musiciens ont concrétisé ce même esprit de fusion en disque dans Lithium, douze titres pensés comme une extension de l’émission Fanzine. “Le rap et le rock se rejoignent sur la philosophie encore plus que sur la musique”, estime Waxx. “Plein de rappeurs sont rock’n’roll, parce que c’est une attitude plus qu’une esthétique”. Et les auteurs de Lithium leur offrent un écrin pour exprimer cette attitude. Sur diverses cadences et rythmiques assurées par C.Cole, infusées de trap, Waxx dessine de sa guitare un nuancier rock à leurs invités. Des distorsions métal libèrent la hargne du Juiice, de Youv Dee et de Slimka. Des inflexions grunge permettent à Sopico et RYMZ de livrer des rap cathartiques. Des mélodies pop-rock entourent des moments romantiques pour Georgio et A2H, émouvants pour Moji Sboy et Tsew The Kid. Lithium est une mosaïque, un tableau de Mendeleïev d’émotions et de teintes fusionnelles entre rap et rock qu’ont réussi à créer Waxx, C.Cole et leurs invités.

BIG BAND CAFE – BBC HEROUVILLE ST CLAIR 1, av. du Haut Crepon Calvados

