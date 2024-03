WAX’IN LE TRITON Les Lilas, samedi 22 juin 2024.

WAX’IN VESUVIO Samedi 22 juin, 20h30 LE TRITON TARIF E : 25 € normal / 20 € réduit / 15 € adhérent / 8 € jeune

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-22T20:30:00+02:00 – 2024-06-22T22:00:00+02:00

Fin : 2024-06-22T20:30:00+02:00 – 2024-06-22T22:00:00+02:00

« Le groupe reprend les rennes d’une deuxième épopée avec un rajeunissement côté « pupitre à 6 cordes ». Avec de nouvelles compositions telles des hymnes aux rythmes, aux riffs, ils libèrent leur énergie à tête chercheuse pour former un arc électrique très coloré. Avec de puissants grooves et des accents aigus, ils décochent leurs sons comme des flèches acérées afin de viser vos cœurs amoureux des mouvements tels ceux que nous retrouvons au cirque chez les acrobates sans filet… Ils aiment le cycle, la carrure, les formes, les masses, les couleurs, les dynamiques. Ainsi, à la hauteur des grands cuisiniers, ils créent des mets à partir des mêmes ingrédients que nous tous, avec la particularité d’avoir toujours un temps…d’avance en bouche ! Le volcan Wax’In est toujours réveillé, plein de vie et d’imprévus, prêt à projeter ses éclairs et ses projectiles sonores denses et en fusion. Venez vous abritez sous la croûte terrestre du Triton qui accueille et produit les fumeroles artistiques de ces quatre fantastiques. De la musique pour tous et toutes qu’on vous dit ! » Médéric Collignon

LE TRITON 11 BIS RUE DU COQ FRANÇAIS 93260 LES LILAS Les Lilas 93260 Seine-Saint-Denis Île-de-France http://www.letriton.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.letriton.com/programmation/wax-in-3123 »}]