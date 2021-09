Wax – Tidiani N’Diaye – Saison T.U. T.U. Théâtre Universitaire, 27 janvier 2022, Nantes.

2022-01-27 Représentations les 27 et 28 janvier 2022 à 20h

Horaire : 20:00 21:00

6 € à 16 € Sur réservation à partir du 1er décembre 2021 :- tunantes.fr- 02 53 52 23 80 Représentations les 27 et 28 janvier 2022 à 20h

Danse. Wax, ou quand la danse devient motif du camouflage. Deux danseurs apparaissent puis disparaissent, se fondent dans le décor dans un duo fait de plis et de replis. Tidiani N’Diaye convoque un symbole identitaire, le wax, ce tissu produit au XIXe siècle par les colons hollandais, et le déroule sur le plateau. Le wax, c’est l’illusion de la tradition, le signe matériel de la question de l’authenticité culturelle et identitaire, mais c’est aussi un outil politique où se reproduisent à l’infini les icônes politiques et sociales. Le chorégraphe imagine un studio photo dans lequel les danseurs et le public se font face. Qui regarde qui, et à travers quel prisme ? Une réflexion sur notre rôle de spectateur, de témoin dans une société divisée. Tidiani N’Diaye relie ainsi le wax et la danse qui devient langage politique.Chorégraphie : Tidiani N’DiayeAvec Louis-Clément da Costa et Oliver Tida Tida, en alternance avec Souleymane Sanogo Durée : 1h Dans le cadre du Festival Trajectoires (du 14 au 30 janvier 2022)

T.U. Théâtre Universitaire Nantes 44300

