Les Trans programment et accueillent Wax Tailor sur la scène de l'Antipode. Producteur indépendant français reconnu mondialement, Wax Tailor est devenu – depuis ses débuts aux Trans Musicales 2005 – l'un des piliers de la scène electro-hip hop internationale. L'artiste revient en 2023 avec une nouvelle tournée à travers le monde accompagnant la sortie de son prochain album Fishing For Accidents. Elle débutera en Amérique du Nord et signera son grand retour après 7 ans d'absence sur les scènes françaises.

Wax Tailor
LE 106, 13 mai 2023, ROUEN
Tarif : 27.5 à 27.5 euros.

