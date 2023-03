Wax Group SUNSET PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

Wax Group SUNSET, 31 mai 2023, PARIS. Wax Group SUNSET. Un spectacle à la date du 2023-05-31 à 20:30 (2023-05-31 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros. NOUVEL ALBUM « MOLLO »On se laisse glisser sur la musique de WaX, comme un corps a? la surface de l’eau. C?a commence par du frais dans les pieds puis cela vient chatouiller tout le corps jusqu’a? faire chavirer le cerveau. Puis Wax vous avale tout entier. Sacre? voyage!! Ces 5 musiciens la? sont des pratiquants du “slide jazz” comme ils aiment a? surnommer leur style. Ils surfent sur un groove jusqu’a? la transe! Vous voila? pre?venu(e)s ! Votre billet est ici SUNSET PARIS 60, RUE DES LOMBARDS Paris NOUVEL ALBUM « MOLLO » On se laisse glisser sur la musique de WaX, comme un corps a? la surface de l’eau. C?a commence par du frais dans les pieds puis cela vient chatouiller tout le corps jusqu’a? faire chavirer le cerveau. Puis Wax vous avale tout entier. Sacre? voyage!! Ces 5 musiciens la? sont des pratiquants du “slide jazz” comme ils aiment a? surnommer leur style. Ils surfent sur un groove jusqu’a? la transe! Vous voila? pre?venu(e)s ! .22.0 EUR22.0. Votre billet est ici

Lieu SUNSET Adresse 60, RUE DES LOMBARDS Ville PARIS

