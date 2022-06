Wax Dinners – dîners performance autour de l’abeille Arles Arles Catégories d’évènement: 13200

Arles

Wax Dinners – dîners performance autour de l'abeille Arles, 6 juillet 2022, Arles.

2022-07-06 19:00:00 – 2022-07-06 23:00:00

Arles 13200 132 132 A la belle étoile accompagne Olivier Darné, fondateur du Parti Poétique, dans le lancement de leur nouveau lieu.

Pour inaugurer ce nouveau site, 5 dîners expérimentaux sont proposés afin de vivre l’expérience d’un repas-performance autour de la cire d’abeille préparé à quatre mains par Olivier Darné, plasticien et directeur du Parti Poétique, Christophe Lavelle, biophysicien, chercheur au CNRS et cofondateur du Food 2.0 LAB. Ils seront accompagnés par la Cheffe Elisabeth Speno.

Ces dîners seront servis dans le jardin du nouveau site à quelques minutes à peine du centre-ville d’Arles, pendant la semaine du festival de la photographie.



L'association Parti Poétique qui valorise culture, art et nourriture, inaugure un nouveau site de permaculture et d'apiculture. Pour l'occasion, venez vivre l'expérience d'un repas-performance autour de la cire d'abeille.

Mas 766 Rte de la Crau, 13200 Arles, France

