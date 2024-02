Wawa’swing Salle des fêtes Poligny, vendredi 8 mars 2024.

Wawa’swing Salle des fêtes Poligny Jura

Dans le cadre de la journée internationale des Droits des Femmes, Poligny accueille un concert du groupe Wawa’swing (swing vocal).

WAWA’SWING est un groupe composé de trois chanteuses et d’une contrebassiste. Les quatre femmes réinterprètent des titres d’artistes de tous styles et de toutes générations, de MONTAND à ANGELE, en passant par BRASSENS ou STROMAE. Les trois chanteuses sont Annabelle BAYET (soprano), Rosemay DAUVIN (mezzo) et Anaïs NYAME-SILIKI (alto). Quant à Anne-Colombe MARTIN, elle excelle dans le domaine de la contrebasse. EUR.

Début : 2024-03-08 21:00:00

fin : 2024-03-08

Salle des fêtes 1 Rue du 4 Septembre

Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté

