Balade naturaliste : le monde des libellules et des demoiselles Wavrin Wavrin Catégories d’Évènement: Nord

Wavrin

Balade naturaliste : le monde des libellules et des demoiselles Wavrin, 27 juillet 2023, Wavrin. Balade naturaliste : le monde des libellules et des demoiselles Jeudi 27 juillet, 14h00 Wavrin Gratuit Les libellules et les demoiselles n’ont pas fini de vous étonner !

Elles fascinent petits et grands, mais savez-vous faire la différence entre les deux ? Apprenez-en plus sur les odonates au cours d’une balade animée par les écogardes de la MEL.

Rendez-vous : 14h à 16h

Lieu : Parking du Skate Park, rue Roger Salengro, Wavrin Wavrin rue Roger Salengro de Wavrin Wavrin 59136 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 63 11 22 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-27T14:00:00+02:00 – 2023-07-27T16:00:00+02:00

2023-07-27T14:00:00+02:00 – 2023-07-27T16:00:00+02:00 Claire Poitout

Détails Catégories d’Évènement: Nord, Wavrin Autres Lieu Wavrin Adresse rue Roger Salengro de Wavrin Ville Wavrin Departement Nord Age max 99 Lieu Ville Wavrin Wavrin

Wavrin Wavrin Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/wavrin/

Balade naturaliste : le monde des libellules et des demoiselles Wavrin 2023-07-27 was last modified: by Balade naturaliste : le monde des libellules et des demoiselles Wavrin Wavrin 27 juillet 2023 Wavrin Wavrin Wavrin

Wavrin Nord