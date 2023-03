Balade naturaliste: un parapluie et un parasol Wavrin Wavrin Catégories d’Évènement: Nord

Balade naturaliste: un parapluie et un parasol Wavrin, 10 mai 2023, Wavrin. Balade naturaliste: un parapluie et un parasol Mercredi 10 mai, 14h00 Wavrin Gratuit Qui nous abrite si bien du soleil et de la pluie : l’arbre bien entendu. Essayons de déterminer leur nom et voir leur importance.

Heure de rendez-vous : 14h

Durée : 2h

Balade animée par Nord Nature Environnement

Lieu : Site des Ansereuilles, Salle polyvalente François Mitterrand, rue Roger Salengro de Wavrin à coté des terrains de tennis

N° de tél pour renseignements: 03 20 88 49 33 Wavrin rue Roger Salengro de Wavrin Wavrin 59136 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-10T14:00:00+02:00 – 2023-05-10T16:00:00+02:00

2023-05-10T14:00:00+02:00 – 2023-05-10T16:00:00+02:00 arbre parapluie Max Lerouge – MEL

