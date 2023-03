Balade naturaliste : les plantes comestibles et médicinales Wavrin Wavrin Catégories d’Évènement: Nord

Balade naturaliste : les plantes comestibles et médicinales Wavrin, 27 avril 2023, Wavrin. Balade naturaliste : les plantes comestibles et médicinales Jeudi 27 avril, 14h00 Wavrin Gratuit La connaissance de notre environnement proche passe aussi par le goût ! Quoi de mieux qu’une balade pour (re)découvrir ces plantes sauvages si mal aimées et pourtant si bonnes pour l’estomac et la santé ?

Balade animée par le Conservatoire Botanique National de Bailleul

Rendez vous de 14h à 16h

Tout public

Lieu : Parking de la salle des fêtes François Mittérand, rue Roger Salengro, 59136 Wavrin Wavrin rue Roger Salengro de Wavrin Wavrin 59136 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03.28.49.00.83 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-27T14:00:00+02:00 – 2023-04-27T16:00:00+02:00

