Balade naturaliste : de la prairie à la mare Wavrin, 5 avril 2023, Wavrin. Balade naturaliste : de la prairie à la mare Mercredi 5 avril, 14h30 Wavrin Gratuit De la prairie à la mare, des milieux naturels, îlots de biodiversité, où observer une nature parfois insoupçonnée. Ces habitats abritent des animaux et des plantes spécifiques qui interagissent. S’approcher de plus près, toucher, observer, … pour découvrir ces écosystèmes discrets et apprendre à mieux les connaître ! Par le biais de différentes activités sensorielles, scientifiques ou artistiques, cette animation vous emmène dans le parc des Ansereuilles à Wavrin. Au cours de cette balade, allez à la rencontre des plantes et des petites bêtes qui les peuplent.

Balade animée par Nord Nature Chico Mendès

De 14h30 à 16h30

Lieu : Parc des Ansereuilles

Lieu : Parc des Ansereuilles

Rendez-vous au parking situé à l'intersection du chemin de la cornette et de la rue du marais de la ville à Wavrin

2023-04-05T14:30:00+02:00 – 2023-04-05T16:30:00+02:00

2023-04-05T14:30:00+02:00 – 2023-04-05T16:30:00+02:00 Claire Poitout

