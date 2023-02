Wave O’Sound Festival – 7e edition LE VIP, 9 février 2023, ST NAZAIRE.

Wave O’Sound Festival – 7e edition LE VIP. Un spectacle à la date du 2023-02-09 à 21:00 (2023-02-09 au ). Tarif : 12.0 à 12.0 euros.

LMP MUSIQUE (2-1051933/3-1051934) présente : ce spectacle. Le festival Wave O’Sound vous fera prendre une vague de découverte des artistes de demain… Au programme : du rap sur la grande scène avec LauCarré et James Baker, et les gagnants du tremplin étudiant en mezzanine : Cuwan et Boogie. Une soirée teintée de rose « méduse » qui vous plongera au cœur de l’océan et vous fera bouger ! Une soirée proposée par les étudiants de l’IUT de Saint-Nazaire et LMP Musique. Bien qu’il s’agisse d’un événement organisé par des étudiants, le festival reste ouvert à tous les férus de musique rap !Gratuit pour les moins de 12 ansOuverture des portes à 20h30Spectacle debout.Placement libre. Wave O’Sound Festival 7eme Edition Wave O’Sound Festival 7eme Edition

LE VIP ST NAZAIRE BD DE LA LÉGION D’HONNEUR Loire-Atlantique

