Musée Mer Marine, le jeudi 17 février à 20:00

Découvrez « Wave of change ». Bien plus qu’un film documentaire, une ode à la simplicité à la fois inspirante et saisissante pour montrer que des alternatives existent dans un monde où les technologies demeurent omniprésentes. Le surfeur professionnel Damien Castera rejoint Caroline, Corentin et Guénolé à bord du désormais célèbre « Nomade des mers », un catamaran en plein tour du monde, à la découverte de l’innovation Low-tech et pionnier de l’innovation durable et solidaire. Profitez aussi d’ateliers Low-Tech pour voir comment simplement changer vos habitudes.

Entrée libre et gratuite, sur réservation

En partenariat avec la marque Picture, le Musée Mer Marine vous propose de découvrir le documentaire « Wave of Change » et ses idées pionnières en matière d’innovation durable et solidaire

Musée Mer Marine 89 rue des Étrangers 33300 Bordeaux Bordeaux Bordeaux Maritime Gironde



