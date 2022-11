Café des Sciences Waux-Hall, 8 Bd des Lices – Arles, 24 novembre 2022, Arles.

Rencontre débat autour du thème de la transition énergétique et le rôle du nucléaire.

« Quelle place pour le nucléaire dans la transition énergétique ? »

Thème du Café : Le réchauffement climatique est de plus en plus visible et imposerait une transition énergétique c’est à dire l’abandon des énergies fossiles. Ceci conduit à des difficultés prévisibles d’approvisionnement en électricité avec des risques de coupure annoncés pour cet hiver Dans le même temps on annonce que toutes les voitures en vente en 2035 devront être électriques., ce qui va de pair avec une augmentation continue de la consommation électrique, en particulier à cause des applications numériques. Dans ce contexte le but du débat de ce soir est de voir quelle pourrait être la place du nucléaire dans le monde énergétique de demain. On évoquera aussi en particulier l’exemple de l’Allemagne.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-24T20:30:00+01:00

2022-11-24T22:30:00+01:00

Photo personnelle du conférencier Joêl Guidez