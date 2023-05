FEW 2023 « Tempête » Place des Tilleuls, Wattwiller, 11 juin 2023 11:00, Wattwiller.

La FEW est un parcours d’art contemporain se déroulant chaque année à Wattwiller. Cette année, le festival se tiendra du 11 au 25 juin et rassemblera 11 artistes autour du thème « Tempête ». 11 – 25 juin 1

PRÉSENTATION DE LA FÊTE DE L’EAU 2023 « TEMPÊTE »

La FEW est un festival d’art contemporain proposant des thématiques annuelles en lien avec l’eau. Chaque année, elle prend place dans le village de Wattwiller (haut-rhin) en investissant l’espace public et en s’installant chez l’habitant. Pour sa 26e édition, la FEW se déroulera sous la thématique « Tempête » du 11 au 25 juin 2023 et accueillera les travaux de 11 artistes aux pratiques diverses (peinture, installation, photographie, vidéo, sculpture, illustration) :

Joseph KIEFFER (Strasbourg)

Simon LAVEUVE (Paris)

Anne ZIMMERMANN (Mulhouse)

Manu POYDENOT (Strasbourg)

Thomas BISCHOFF (Strasbourg)

Katharina ZIEMKE (Berlin)

Séverine OUDART (Colmar)

Fanny BUECHER (Strasbourg)

Bonggi PARK (Corée du Sud)

Morgane BAFFIER (Paris)

Julius VON BISMARK (Allemagne / Prêt du FRAC Alsace)

La FEW soutient également la création contemporaine à travers la pédagogie et la rencontre. Des expositions dans des lieux partenaires du territoire présentent une vision élargie des travaux des artistes. Cette année, c’est à la médiathèque de Cernay, du 27 mai au 2 septembre, que vous aurez l’occasion de découvrir une sélection de travaux de Manu Poydenot avec l’exposition « Promenade au fond des Mers ».

Une tempête est un phénomène déployé sur un espace-temps court mais intense. Telle une pièce en trois actes, il y a d’abord quelque chose de menaçant, après vient le déluge puis le calme revient enfin… La Fête de l’Eau vous fera découvrir cette thématique si particulière à l’aide de visites libres, visites guidées, ateliers, jeux de piste, conférences…

Vous pourrez prolonger votre expérience à la FEW en prenant part aux nombreux événements qui rythmeront les deux semaines du festival. Le Bar de la FEW est également ouvert tous les jours à partir de 17h, place des tilleuls, une occasion pour vous d’échanger avec l’équipe de médiation et les membres de l’association sous le signe de la convivialité.

Le parcours sera ouvert du 11 au 25 juin de 14h à 19h, de 11h à 19h les dimanches (accueil Place des Tilleuls à Wattwiller).

Une équipe de médiation présente à l’Accueil vous fournira des plans et toutes les informations dont vous aurez besoin et vous proposera une visite guidée (2 euros par personne), avec ou sans réservation.

PROGRAMME

Le 11 juin à 11h – inauguration de la fête de l’eau, RDV place des Tilleuls

Venez célébrer l’ouverture du parcours autour d’un repas avec réservation disponible ici (options végétarienne et pour enfants).

11h : Inauguration officielle de la FEW / 12h : Repas sur place sur réservation / 14h-17h : Visites guidées et ateliers artistiques et scientifiques / 15h : Rencontre avec les artistes auprès de leurs oeuvres / 16h : Performance « La Mécanique des Tempêtes » par Anne Zimmermann avec l’école des Tilleuls de Cernay / 17h : Apéritif-concert avec Arcadia (metal progressif)

Les 13, 16 et 23 juin à 18h30 – soirées rencontres, RDV place des Tilleuls

13/06 – Présentation du dialogue d’images sur le thème de la tempête, présenté par Fanny Munsch

16/06 – Rencontre avec Séverine Oudart, céramiste

23/06 – Performance dansée autour de l’œuvre de Bonggi Park par la Compagnie « Expressions » de l’ AJC Danse

Le 17 juin à 18h – soirée « Du Déluge à la Tempête », RDV à la Fondation François Schneider

Visite de l’exposition « Géologie des Déluges » d’Abdelkader Benchamma, performance « Conférence sur la Crise » de Morgane Baffier et diffusion du film « Irma to come in earnest » de Julius Von Bismarck. Repas sur place tiré du sac.

Tarifs : 8€ par personne (4€ pour les habitants de Wattwiller).

Chaque dimanche à 17h – apéritifs concerts, RDV place des Tilleuls

11/06 : Arcadia (métal progressif)

18/06 : Banana Camp (jazz swing et chanson française)

25/06 : Ad’Line (rock teinté de folk/pop)

Le 24 juin à 19h – Bal Blizzard sur la place des Tilleuls

Le Bar FEW ainsi qu’un service de petite restauration sur place sont à disposition pour les événements en soirée.

