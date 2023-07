Marche populaire de montagne Wattwiller, 9 septembre 2023, Wattwiller.

Wattwiller,Haut-Rhin

Marche de montagne dans le cadre magnifique de Wattwiller et des pentes du Hartmannswillerkopf…

2023-09-09 fin : 2023-09-10 14:00:00. EUR.

Wattwiller 68700 Haut-Rhin Grand Est



Mountain walk in the magnificent setting of Wattwiller and the slopes of Hartmannswillerkopf.

Paseos por la montaña en el magnífico entorno de Wattwiller y las laderas del Hartmannswillerkopf.

Bergwandern in der wunderschönen Umgebung von Wattwiller und den Hängen des Hartmannswillerkopfes.

Mise à jour le 2023-07-03 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay