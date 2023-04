Exposition : géologie des déluges 27 rue de la Première Armée, 13 mai 2023, Wattwiller.

De ces eaux qui inondent le monde et laissent des impacts visibles, des sillons sur les roches, Abdelkader Benchamma en révèle ses propres images..

2023-05-13 à ; fin : 2023-09-24 18:00:00. EUR.

27 rue de la Première Armée

Wattwiller 68700 Haut-Rhin Grand Est



Abdelkader Benchamma reveals his own images of these waters that flood the world and leave visible impacts, grooves on the rocks.

Abdelkader Benchamma revela sus propias imágenes de estas aguas que inundan el mundo y dejan impactos visibles, surcos en las rocas.

Von diesen Wassern, die die Welt überschwemmen und sichtbare Einschläge, Furchen in den Felsen hinterlassen, enthüllt Abdelkader Benchamma seine eigenen Bilder.

