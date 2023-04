Exposition photos : nature et histoire au Hartmannswillerkopf Lieu-dit Vieil Armand, 13 mai 2023, Wattwiller.

Cette exposition de photographies de Vincent Schneider présente de multiples facettes de cet ancien champ de bataille sur lequel se côtoient nature et histoire à travers des clichés exceptionnels..

2023-05-13 à ; fin : 2023-05-29 17:00:00.

Lieu-dit Vieil Armand

Wattwiller 68700 Haut-Rhin Grand Est



This exhibition of photographs by Vincent Schneider presents multiple facets of this former battlefield, where nature and history meet through exceptional photographs.

Esta exposición de fotografías de Vincent Schneider presenta múltiples facetas de este antiguo campo de batalla donde naturaleza e historia se encuentran a través de fotografías excepcionales.

Diese Ausstellung mit Fotografien von Vincent Schneider zeigt in außergewöhnlichen Aufnahmen viele Facetten dieses ehemaligen Schlachtfelds, auf dem Natur und Geschichte aufeinandertreffen.

