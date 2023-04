Nuit européenne des Musées Col du Silberloch, 13 mai 2023, Wattwiller.

Visite des expositions de l’Historial sous un angle inédit avec le médiateur culturel et mémoriel..

2023-05-13 à ; fin : 2023-05-13 21:00:00. EUR.

Col du Silberloch

Wattwiller 68700 Haut-Rhin Grand Est



Visit the exhibitions of the Historial from a new angle with the cultural and memorial mediator.

Visite las exposiciones del Historial desde un nuevo ángulo con el mediador cultural y conmemorativo.

Besuchen Sie die Ausstellungen des Historials aus einem neuen Blickwinkel mit dem Kultur- und Gedenkstättenvermittler.

