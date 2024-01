Concert Art Of Jazz Orchestra Wattwiller, samedi 10 février 2024.

Début : 2024-02-10 20:30:00

Salsa, Funk, Hip-hop, Electro pop, Rhythm and Blues, Soul music, des morceaux dans la plus pure tradition jazzy, interprétés par des musiciens émérites.

Avec l’étourdissant « Art Of Jazz Orchestra », c’est la garantie assurée d’une prestation aussi enflammée que puissante. Ce Big Band alsacien regroupe les jazzmen les plus déjantés de la vallée du Rhin, capables des improvisations les plus folles et des sons d’ensemble les plus éclatants. Sous la houlette de son délirant chef d’orchestre, en la personne de Francis Jutkowiak, la set-list va de Charles Mingus à Herbie Handcock en faisant un détour par trombone Shorty. Chacun de leurs concerts est unique en son genre et vaut le déplacement.

1 rue du Général de Gaulle

Wattwiller 68700 Haut-Rhin Grand Est fjt3@wanadoo.fr



