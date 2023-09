Festival l’Automne de l’Humour Wattrelos Wattrelos Catégories d’Évènement: Nord

Wattrelos Festival l’Automne de l’Humour Wattrelos Wattrelos, 1 octobre 2023, Wattrelos. Festival l’Automne de l’Humour 1 octobre – 26 novembre, les dimanches Wattrelos Le spectacle : 9€ – 6 € pour les étudiants et demandeurs d’emploi Dans le cadre de l’Automne de l’Humour, la Ville de Wattrelos vous propose différents spectacles d’humour. Dimanche 1er octobre à 15h30 – Plateau de l’Humour Dimanche 8 octobre à 16h – Julien Bing

Dimanche 29 octobre à 16h – Guislaine Superstar

Dimanche 12 novembre à 16h – Gérald Dahan

Dimanche 26 novembre à 16h – Tcha tcha Car Tarif par spectacle : 9€ – 6 € pour les étudiants et demandeurs d’emploi

Billetterie et renseignements à l’Office de Tourisme de Wattrelos au 03.20.75.85.86 (Nous vous remercions de prendre contact avec l’office avant de vous déplacer afin de connaître les dates de mise en vente des différentes billetteries) Wattrelos Wattrelos 59150 Wattrelos 59150 Nord [{« type »: « phone », « value »: « 03.20.75.85.86 »}] [{« link »: « https://www.wattrelos-tourisme.com/agenda/plateau-d-humour/evenement-agenda?oa_ID=46631673&oa_Cat=spectacle »}, {« link »: « https://www.wattrelos-tourisme.com/agenda/julien-bing/evenement-agenda?oa_ID=30466237&oa_Cat=spectacle »}, {« link »: « https://www.wattrelos-tourisme.com/agenda/guislaine-superstar/evenement-agenda?oa_ID=97533308&oa_Cat=spectacle »}, {« link »: « https://www.wattrelos-tourisme.com/agenda/g-rald-dahan/evenement-agenda?oa_ID=98819238&oa_Cat=spectacle »}, {« link »: « https://www.wattrelos-tourisme.com/agenda/tcha-tcha-car/evenement-agenda?oa_ID=75767752&oa_Cat=spectacle »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-01T15:30:00+02:00 – 2023-10-01T17:00:00+02:00

2023-11-26T16:00:00+01:00 – 2023-11-26T17:30:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Nord, Wattrelos Autres Lieu Wattrelos Adresse Wattrelos 59150 Ville Wattrelos Departement Nord Lieu Ville Wattrelos Wattrelos latitude longitude 50.701602;3.215391

Wattrelos Wattrelos Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/wattrelos/