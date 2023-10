LEO SEEGER WATTIGNIES Nantes, 24 novembre 2023, Nantes.

LEO SEEGER Vendredi 24 novembre, 20h00 WATTIGNIES

Leo Seeger s’interroge sur l’absurdité de la vie et ses surprises, et ce, non sans un humour parfois grinçant. Mais si la grande majorité des paroles revêt un caractère poétique et imagé, l’auteur compositeur ne s’épargne pas une série de chansons mettant en avant des idéaux de fraternité, de tolérance, d’égalité des sexes et de partage.

[Clips et concerts](Clips et extraits de concerts)

WATTIGNIES 13 boulevard des Martyrs Nantais de la Résistance, 44200 Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T20:00:00+01:00 – 2023-11-24T22:00:00+01:00

musique de grands voyageurs