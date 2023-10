Marché d’automne avec de multiples réparations possibles ! Wattignies Nantes, 21 octobre 2023, Nantes.

Marché d’automne avec de multiples réparations possibles ! Samedi 21 octobre, 11h00 Wattignies

Sur place, un atelier macramé sera organisé par Les Girouettes avec des chutes de tissus et des plantes de la brocante Verte.

Aux Wattignies vous pourrez aussi retrouver un atelier contrôle technique vélo, à prix libre et conscient fait par les coursiers Nantais, la ressourcerie créative des Girouettes, la boutique d’ici et d’ailleurs de Singa, un restauration de sièges et vente de coupon de tissu par Des histoires de sièges, les brocante, friperie, disquaire et vendeur de BD des Puces du Wattignies (et plein d’autres que les Puces habituelles…) et enfin le bar et le resto du Watt.

Wattignies 13 boulevard des Martyrs nantais de la Résistance 44200 Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T11:00:00+02:00 – 2023-10-21T19:00:00+02:00

@luciecollinmatelot