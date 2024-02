Hopopop session Wattignies (Le) Nantes, jeudi 22 février 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-22 18:00 – 23:59

Gratuit : oui For my people

Événement rap/graffiti : Hopopop Session ! On vous invite à base de popopop au Hopopop Session pour un Wattignies sous les bombes. 18h-19h : Fresque participative RATHUR, A.GOMEZ et GUESTS18h-19h : Atelier lettrage KREM18h30-19h30 : DJ Set UNKLE B20h30-21h30 : Concert AKALMY21h30-22h30 : DJ Set : UNKLE B Le Wattignies et le Crayon de Bois s’associent à Hip Opsession qui s’associe au Collectif Culture Bar-bars pour vous proposer une soirée bouillante qui honorera la culture Hip Hop ! Venez vous initier au graffiti avec nos ateliers et notre performances graffiti participatives. Venez balancer la tête de haut en bas, ou faire honneur au break beat, ou venez ne pas danser du tout et rester au fond de la salle les bras croiser. On sera là pour faire honneur à la culture hip-hop quoi qu’il arrive, un poing c’est tout. Un poing c’est tout, mais serré, au fond des poches ou levé, en appréciant ce que les paroles d’AKALMY nous offrent : des paroles engagés et cinglantes. On révise nos classiques, on retrouve des morceaux à 3 couplets, on oubli les gamos, le bling-bling, les voix vocodées, et on se rappelle ce pourquoi le rap est fait, merci AKALMY.

Wattignies (Le) Ile de Nantes Nantes 44200

07 88 39 72 83 06 21 88 44 99 https://www.facebook.com/events/948850337240184