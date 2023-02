Wati Watia Zorey Band – Saison Bouche d’Air Salle Paul Fort Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Wati Watia Zorey Band – Saison Bouche d'Air Salle Paul Fort, 7 mars 2023, Nantes.

20:30 22:30

Entre harmonica, saxophone, guimbarde, chant, guitares et percussions, les six Wati Watia Zorey Band continuent de revisiter avec fougue, mais respect, l'oeuvre si poétique d'Alain Péters – le Leonard Cohen créole. Les chanceux qui étaient présents au concert de 2017 à la salle Paul Fort ont dû sentir la chose venir. Impossible qu'un si bon groupe ne se résigne à n'être qu'éphémère. Formé un peu par hasard par les chanteuses Marjolaine Karlin et Rosemary Standley (Moriarty) réalisant leur passion commune pour la musique mayola, Wati Watia Zorey Band est de retour avec un nouvel album sous le bras. Au programme, toujours cette réinterprétation généreuse des chansons du Réunionnais Alain Péters. Une icône adulée sur son île natale, que nous autres "Zorey" ("étrangers" en français) (re)découvrons grâce à ce beau projet plus de 20 ans après sa tragique disparition.

