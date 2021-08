WATERUGBY 2021 : TOURNOI DE RUGBY SUR LA GARONNE Toulouse, 10 septembre 2021, Toulouse.

WATERUGBY 2021 : TOURNOI DE RUGBY SUR LA GARONNE 2021-09-10 – 2021-09-12 Place de la Daurade PORT DE LA DAURADE

Toulouse Haute-Garonne

Concept unique : Le WateRugby !

Un terrain flottant de 40m de long et 35m de large assemblé sur l’eau, recouvert de pelouse synthétique afin d’accélérer le jeu. Pas d’en but, pas de touche : l’eau comme seule limite. Il faut plonger pour marquer !!!

Point d’orgue du week-end : le Tournoi EAU’LL STAR.

30 légendes du Rugby mondial réparties dans 4 équipes s’affrontent devant un public de 800 personnes. Plus d’une heure de spectacle avec des gestes spectaculaires et extraordinaires. Attention aux éclaboussures !

Le WateRugby c’est également un village composé de plusieurs temps forts et animations destinés aux petits et grands : venez rencontrez les joueurs internationaux lors de la Mêlée des Chefs et des séances de dédicaces, vous restaurez à la buvette ou dans l’un des nombreux food-truck officiels ou encore découvrir les activités proposées par les partenaires de l’événement.

Consultez le programme du week-end sur: waterugby.com

3 jours placés sous le signe du rugby, de la fête et de la convivialité sur un site en plein cœur de la ville Rose !

contact@waterugby.com http://www.waterugby.com/

