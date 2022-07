WATERSLIDE (VENTREGLISSE) GÉANT Saint-Pons-de-Thomières Saint-Pons-de-Thomières Catégories d’évènement: Hérault

Hérault Un évènement unique vous attend. L’amicale des sapeurs pompiers organise un ventreglisse géant de 100m.

Sur place, buvette , tapas , jeux pédagogiques (Hérault sport), initiation boules carrées, coin détente avec transats.

Ambiance saxo pour l’apéro du midi.

