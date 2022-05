WATERS Théâtre Le Grand Bleu, 22 mai 2022, Lille.

WATERS

Théâtre Le Grand Bleu, le dimanche 22 mai à 16:00

**WATERS** est conçu comme un parcours artistique jalonné de protocoles thérapeutiques conçus par Lucy Martin, et que le public découvre comme autant d’expériences sensorielles. **WATERS** est constitué de 2 parties : – Un Parcours de soin jalonné de 3 modules : Le Chant de L’Eau, À Pieds Joints et La Source. – Un concert : Eau-de-Vie **WATERS – Parcours de soin**, est une succession de thérapies brèves mise au point par Lucy Martin, chercheuse en médecine quantique à l’Université de Liverpool. Ces expériences permettent de gagner en espérance de vie et augmentent le pouvoir de votre corps et de votre cerveau : intuition, connexion, conscience, stimulation des défenses immunitaires. “Votre corps est constitué à 75 % d’eau, offrez-lui la thérapie WATERS ! Laissez-vous traverser par les courants vibratoires, suivez le flot musical, infusez vos pieds dans des eaux augmentées pour activer vos méridiens, plongez dans un voyage initiatique pour une découverte de l’algothérapie et de ses origines. Buvez de l’eau médicalisée. Pour parfaire la thérapie, il est vivement conseillé aux usager.ère.s d’associer le traitement Eau-de-vie proposé dans la continuité.” Lucy Martin – Liverpool- mars 2022 **WATERS – EAU-DE-VIE – concert** thérapeutique quantique. Véritable célébration de l’eau et de la vie, EAU-DE-VIE est une immersion aquaplanante et énergisante. Cette thérapie brève et collective est savamment orchestrée par Lucy Martin, chercheuse en médecine quantique et spécialiste des eaux usées du corps humain. Objectif de cette thérapie : améliorer les performances physiques et la plasticité cérébrale.

Gratuit sur inscription

WATERS est une quête sensorielle et poétique, drôle et conviviale, pour célébrer l’eau dans tous ses états. Lucy Martin accueille, invite, guide, prend par la main, et prend soin du public.

Théâtre Le Grand Bleu 36 avenue Marx Dormoy Lille Lille Bois-Blancs Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-22T16:00:00 2022-05-22T18:00:00