le dimanche 22 mai à 16:00

Dans une ambiance joyeuse, les Lucy Martin, éminentes chercheuses en médecine quantique et vibratoire, invitent le public à un périple autour de l’eau mêlant promenade sonore, relaxation acoustique et rafraîchissement des pieds. Un joli moment d’écoute de soi et des autres, à partager largement, à tout âge. À la fois sujet d’expérience et objet de toutes les attentions, les participants dans, avec et autour de l’eau prennent part à un voyage inédit et enthousiasmant, un moment à part de rencontre et d’échange, d’introspection et d’ouverture, en forme de précieux précipité d’art et d’humanité.

Gratuit, sur réservation.

Une expérience conviviale et participative autour de l’eau et de ses mystères. Théâtre Le Grand Bleu 36 avenue Marx Dormoy Lille Lille Bois-Blancs Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-22T16:00:00 2022-05-22T18:30:00

