WATERPOLO Piscine les Bains, 25 février 2022, Bègles.

Piscine les Bains, le vendredi 25 février à 14:30

La pratique du water-polo apporte de nombreux bienfaits physiques mais aussi mentaux aux enfants. En plus d’être une activité similaire à la natation, ce sport permet à l’enfant de s’habituer à travailler en groupe, d’apprendre à bien manger pour participer à des compétitions et à se socialiser. **L’inscription au préalable est préférable.** **CONSIGNE POUR LA PRATIQUE :** * Utilisation de gel systématiquement pour accéder aux activités, * Une paire de chaussures propres et adaptées sera nécessaire pour la pratique des activités en salle. **Selon la météo, les activités sont susceptibles d’être annulées.**

GRATUIT – Inscriptions par téléphone

Le water-polo est souvent comparé au handball, mais avec un rythme plus saccadé. Complet, intense et rapide, il est davantage adapté aux jeunes et, bien sûr, à celles qui savent bien nager.

Piscine les Bains 14, rue Carnot 33130 Begles Bègles Terres Neuves Gironde



