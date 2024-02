Watergame Musée du Pavillon de Vendôme Aix-en-Provence, samedi 18 mai 2024.

Cette journée sera l’occasion de découvrir des travaux de jeunes artistes et étudiants de l’École Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence accompagnés pour l’occasion par le Collectif Chuglu.

Voyons voir propose au collectif Chuglu d’imaginer un après-midi dédié au jeu et au détournement, avec performances et sculptures activées. La manifestation se déroulera dans les jardins du Pavillon de Vendôme puis prendra une forme déambulatoire jusqu’au Couvent des prêcheurs.



Collectif Chuglu avec les étudiants de l’École Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence Félix Ciccolini.



Programmation de voyons voir en partenariat avec l’Ecole Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence Felix Ciccolini. .

Début : 2024-05-18 11:30:00

fin : 2024-05-18 20:00:00

Musée du Pavillon de Vendôme 32 rue Célony

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

