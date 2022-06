Water World – Arthur Hoffner Marseille 6e Arrondissement, 29 juin 2022, Marseille 6e Arrondissement.

Water World – Arthur Hoffner

3 Impasse Montévidéo Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

2022-06-29 – 2022-07-13

« L’eau est la matière fondamentale de la rêverie. »

C’est en tout cas ce que défend Gaston Bachelard dans son ouvrage dédié à la question.

Si l’on ne saurait acquiescer aveuglément à cette assertion subjective, il est en revanche indéniable que l’eau est matière vitale. Notre monde est bâti sur des antécédents mythologiques aquatiques tout autant qu’il repose sur les contours politiques que nous dessinerons de ce fluide primordial.



Or je suis persuadé que toute création artistique est une tentative de relier l’humanité à la Nature, de tarauder la distance que nous avons instauré avec cet étrange quoique familier bazar que constitue la jungle de la vie, dont nous avons à tout prix cherché à nous affranchir en tant qu’espèce animale bien particulière.

Il nous a ainsi fallu en permanence mimer le vivant via la techné et le trompe l’oeil, représenter en l’esquissant un concret sacrément mouvant dont la complexité échappe à notre entendement.



Comment appréhender ce lien qui nous unit à la foisonnante altérité du monde, si ce n’est comme le dialogue entre suprématie de la technique et puissance de l’intangible ?



La domestication des fluides en est l’exemple le plus frappant. Nous avons jusqu’à présent émis l’hypothèse d’un univers maîtrisé au sein duquel la cascade est miniaturisée, au centre d’un pluriel arboricole devenu jardin « à la française ». Où l’ingénierie et l’art endossent le rôle de palliatif éventuel à notre porosité animale. Les grandes eaux Versaillaises s’inscrivant comme les prémices d’un Aquaboulevard dont les rhétoriques festives assument la continuité de la distanciation par la superficialité.

Fontaines, jeux d’eaux et de lumière ont autant incarné la représentation du pouvoir que l’élaboration d’un espace collectif, d’un lieu commun où se retrouver devant la mise en scène d’une Nature enfin domestiquée.



C’est de cette tentative de négociation entre artefact et matière, entre objet industriel et fluide naturel, entre maîtrise et laisser-aller du dépassement que j’ai imaginé Water World.

Ma proposition est celle du spectacle et de la contemplation. De la scénographie mystérieuse d’une eau qui s’écoule et s’évapore avant de se pétrifier dans le gel, dont les bruissements s’échappent pour disparaître afin de surgir d’un tuyau rutilant.

En somme, le plic-ploc du gazouillis de la goutte au creux du robinet chromé de nos danaïdes.



Dans le cadre du dispositif « Carte Blanche aux artistes » de la Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur.

Vernissage de l’exposition le 29 juin.

Carte Blanche à Arthur Hoffner à Montévidéo.

http://www.montevideo-marseille.com/

