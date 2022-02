Water-Polo : FINA WORLD LEAGUE – France/Espagne Reims Reims Catégories d’évènement: Marne

Reims Marne La Fédération Française de Natation et l’Equipe de France Masculine de Water-Polo reprend sa campagne internationale à Reims. Dans le cadre de la prestigieuse FINA World League opposant les meilleures nations mondiales, l’équipe de France reçoit l’équipe d’Espagne pour son deuxième match de phase de groupe. Les Bleus ont à cœur de bien faire pour tenter de décrocher une place pour les phases finales de la compétition. L’Espagne sera un adversaire redoutable, finaliste des deux derniers Championnats d’Europe (2020 et 2018), ils assureront un match à très haute intensité. L’Equipe de France est en pleine construction avec en ligne de mire les Jeux Olympiques de Paris 2024.

La rencontre aura lieu le 15 février à l’UCPA Sport Station Grand Reims une infrastructure de qualité dans une ville labélisée Terre de Jeux Paris 2024. Tous les ingrédients d’une rencontre internationale de haut niveau sont réunis pour offrir aux spectateurs Rémois une affiche de water-polo très attendue. https://www.ffnatation.fr/ UCPA Sport Station Grand Reims 5 Boulevard Jules César Reims

