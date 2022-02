Water Music – Pierre Sauvageot Marseille 1er Arrondissement, 9 avril 2022, Marseille 1er Arrondissement.

Water Music – Pierre Sauvageot Marseille 1er Arrondissement

2022-04-09 – 2022-04-24

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

En italien, entendre se dit « sentire ». Ici, le public, dans le bain d’une piscine, les oreilles dans l’eau, va « sentir » la musique, ressentir autant qu’écouter les vibrations par voie osseuse, par ostéophonie.



Dans l’eau, nous sommes engloutis par le son qui nous chuchote ou nous envahit. Les distances sont abolies, l’infiniment grand et l’infiniment petit se rejoignent au creux de l’oreille.



« En solo sous l’eau », nous écoutons une pièce interprétée par un soliste hors de l’eau. Ses instruments ne sont audibles que quand les oreilles des auditeurs sont immergées : conque marine, trompettes engloutis, respirations, battements de cœur, brasse coulée, chants de baleines ou de dauphins, ruissellements, gouttes, chocs de pierres, bribes de chants, sonars, écume…, tout concourt, entre le texte musical et le contexte amniotique, à une écoute profonde et intime.



Composition et jeu : Pierre Sauvageot

Mise en scène : Jany Jérémie

Informatique musicale : Guillaume Bonnet et Benjamin Leven Kerboul

Effets electroacoustiques : Lionel Kasparian

