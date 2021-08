Clohars-Carnoët Clohars-Carnoët Clohars-Carnoët, Finistère Water Jump au Port de Doëlan Clohars-Carnoët Clohars-Carnoët Catégories d’évènement: Clohars-Carnoët

Clohars-Carnoët Finistère Clohars-Carnoët Pendant quatre heures, ce vendredi, aventuriers habitués comme novices pourront dévaler à toute vitesse la cale Cayenne sur le port de Doëlan, puis s’élancer sur une rampe, avant de sauter avec leur vélo dans l’eau.

Constant Le Dayo préconise, pour ceux qui voudraient s’y essayerr, d’apporter « une combinaison et des vieilles chaussures ». Le vélo sera quant à lui prêté par les organisateurs. La Kérou Beach Association proposera également une vente de vêtements sur place, à l’effigie de l’association. Avant de proposer une nouvelle collection fin août. Ouvert à tous. Pratique du water jump avec adhésion sur place à l’association (10 €). Port du masque obligatoire. keroubeach.asso@gmail.com +33 2 98 09 51 07 http://www.keroubeachassociation.com/ Pendant quatre heures, ce vendredi, aventuriers habitués comme novices pourront dévaler à toute vitesse la cale Cayenne sur le port de Doëlan, puis s’élancer sur une rampe, avant de sauter avec leur vélo dans l’eau.

