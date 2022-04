Water From Your Eyes Le Hasard Ludique, 17 mai 2022, Paris.

Le mardi 17 mai 2022

de 20h00 à 23h00

. payant Prévente : 14€*

Super! et le Hasard Ludique présentent : WATER FROM YOUR EYES, en concert le 17 mai 2022

Water From Your Eyes, duo new-yorkais composé de Nate Amos (This Is Lorelei) et Rachel Brown (Thanks For Coming), développe depuis 2016 son approche lucide d’une dance music avant-gardiste qui combine austérité et satire, rugosité et douceurs voluptueuses. Le tout avec un esprit innovant toujours en décalage par rapport à la scène DIY de Brooklyn et d’ailleurs.

C’est 2019 que le groupe marque son empreinte sur la scène indie avec la sortie de Solebody Else’s Song, salué par entre autres par Pitchfork. Leur LP Structure sorti sur Indie Wharf Cat Records constitue certainement leur plus belle surprise, avec une ambition détonante qui oscille entre ironie et effacement introspectif, dont les influences vont de Scott Walker à Climate of Hunter, en passant par les oeuvres du peintre Mark Rothko. Une parodie d’album concept dans un esprit de détournement mêlé à un réel lyrisme, qui en fait un objet de pop brutaliste incontournable.

Le Hasard Ludique 128 Avenue de Saint-Ouen 75018 Paris

13 : Porte de Saint-Ouen (Paris) (230m) : Leclaire (Paris) (145m)



Contact : https://www.lehasardludique.paris/concert/2022-02-11/water-from-your-eyes https://www.facebook.com/events/678449186695812 https://www.facebook.com/events/678449186695812 https://link.dice.fm/t9a56ceb2f8d

Water From Your Eyes