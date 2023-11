Wasteland after-party Le 6b Saint-Denis, 5 novembre 2023, Saint-Denis.

Le dimanche 05 novembre 2023

de 20h00 à 00h00

.Tout public. payant

Le 6b : 6-10 Quai de Seine, 93200 Saint-Denis

RER D / Ligne H — Gare Saint-Denis, à 10min de Gare du Nord

Ligne 13 — Porte de Paris / Basilique Saint-Denis

Ⓣ Tram 1 / Tram 8 — Gare de Saint-Denis

Ⓑ Bus n°154 et 237 — Gare de Saint-Denis

Garage à vélo sur place

Krumpfest et le Chapiteau Raj’ganawak s’associent pour organiser la soirée de clôture du festival Wasteland Halloween 3

Rendez vous au 6b de 20h à 00h pour une soirée inédite en clôture du festival Wasteland Halloween 3 !

Une after party comme on les aime, avec un dress code tout facilement trouvé : Halloween !

Soyez originaux, on vous attend dans vos plus belle… euh… terrifiantes tenues !

Au programme :

– Sets (afrobeat, hip hop, amapiano)

– Jam

– Cypher de danse…

Et bonnes vibes!

Les fonds récoltés pour cette soirée financeront un projet d’échange culturel France-Bénin en 2024.

DJ SET : MNK

✩ INFOS PRATIQUES ✩

Dimanche 5 Novembre 2023, de 20h à 00h

Entrée 10€

Bar et restauration sur place !

Le 6b 6-10 Quai de Seine 93200 Saint-Denis

Contact : https://www.le6b.fr/events/wasteland-after-party/ https://fb.me/e/1wIDJyMtH https://fb.me/e/1wIDJyMtH https://www.le6b.fr/events/wasteland-after-party/

wasteland-halloween-bannière