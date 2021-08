Wassy Musée protestant de la Grange Haute-Marne, Wassy Wassy : au cœur des guerres de religion Musée protestant de la Grange Wassy Catégories d’évènement: Haute-Marne

Wassy

Wassy : au cœur des guerres de religion Musée protestant de la Grange, 18 septembre 2021, Wassy. Wassy : au cœur des guerres de religion

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée protestant de la Grange Gratuit. Entrée libre.

Le musée – Temple protestant dévoile des panneaux explicatifs, des vitrines et une vidéo qui relatent l’histoire de la communauté protestante locale ainsi que les guerres de religion nationales. Musée protestant de la Grange Rue Marie Stuart, 52130 Wassy Wassy Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

