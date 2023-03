Balade naturaliste : les insectes aquatiques Wasquehal Wasquehal Catégories d’Évènement: Nord

Balade naturaliste : les insectes aquatiques Wasquehal, 19 juillet 2023, Wasquehal. Balade naturaliste : les insectes aquatiques Mercredi 19 juillet, 14h00 Wasquehal Gratuit Les déserts, les montagnes, les lacs, les prairies, nos maisons… Les insectes ont conquis tous les milieux, naturels ou d’origine humaine. On les retrouve presque partout et ils sont à la base de nombreux processus écologiques, comme la formation de l’humus, à la base de nombreux services écosystémique et indispensable pour le maintien des chaînes alimentaires. Le public partira ici à la découverte des insectes aquatiques, tels que les libellules, les éphémères et les trichoptères présents sur la métropole lilloise.

Balade animée par la Maison de l’eau, de la pêche et de la nature

Rendez-vous : 14h, tout public

Lieu : devant l'Écluse du Triest, Impasse du Triest à Wasquehal

