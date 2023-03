Balade fluviale: Pause nature au fil de l’eau Wasquehal Wasquehal Catégories d’Évènement: Nord

Balade fluviale: Pause nature au fil de l’eau Wasquehal, 11 juin 2023, Wasquehal. Balade fluviale: Pause nature au fil de l’eau Dimanche 11 juin, 14h30, 15h30, 16h30 Wasquehal 3.5€ /2€ . Nombre de places limité. Réservation par téléphone ou par email. Une balade sur l’eau pour aller à la rencontre des jolis insectes d’eau colorés … lors de cette balade fluviale, partez à leur recherche des libellules, gerris et autres odonates pour mieux les observer et en apprendre davantage !

Balades fluviales d’une heure environ.

3 départs à 14h30, 15h 30 et 16h30 Wasquehal Impasse du Triest Wasquehal 59290 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « relaiscanal@lillemetropole.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 20 63 11 23 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-11T14:30:00+02:00 – 2023-06-11T15:30:00+02:00

2023-06-11T16:30:00+02:00 – 2023-06-11T17:30:00+02:00 contes baladefluviale Gaétan DALLE

