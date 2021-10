WASM et TinyGo par l’exemple – TADx CEFIM, 19 octobre 2021, Tours.

[Philippe Charrière](https://twitter.com/k33g_org) (Senior Technical Manager [@gitlab.com](https://about.gitlab.com/), core comitter sur GoLang, …) vient nous parler de deux technologies passionnantes et qui ont le vent en poupe : GO et WASM. Voici ce qu’il nous propose : _La promesse (ou une promesse) de WASM: “booster” JavaScript dans le browser avec de “vrais langages qui compilent”._ _Le problème, c’est que l’on n’en est qu’aux débuts et que faire une fonction en Rust à laquelle on va passer un objet de type Json à partir d’une page HTML, ce n’est pas aussi simple que ça (en vrai j’ai abandonné l’idée de le faire)._ _Mais si vous avez tout de même envie de vous faire plaisir et commencer à expérimenter avec WASM, sachez qu’il y a Go qui compile en WASM et qui propose une intégration avec JavaScript plutôt (trop) facile à utiliser._ _Donc dans un 1er temps, je vous expliquerai comment mettre ceci en musique et interagir à double sens avec Go et JavaScript (et c’est aussi une bonne façon de se mettre à Go)._ _Ensuite, pourquoi ne pas exécuter une fonction Go WASM compilée en WASM à partir de NodeJS ? Alors là ça se corse, l’implémentation Go de WASM, n’est pas “complètement” conforme avec la norme. Mais ce n’est pas grave, nous avons TinyGo pour nous sauver !_ _Donc en 2ème partie, nous verrons comment jouer avec TinyGo, WASM et NodeJS._ _Mais, c’est bien beau tout ça, mais à part des “hello world”, on fait quoi ? Les applications sont (probablement) nombreuses. En ce qui me concerne je code un FaaS (complètement opinionated mais qui “tourne” sur un Pi3A+), donc en 3ème partie, je vous donne les pistes pour faire pareil._ _Et bien sûr tout sera disponible, open-source._ La présentation sera suivie d’une discussion libre autour des thèmes abordés par Philippe. Elle aura de nouveau lieu en présentiel, dans les locaux du Cefim, à Tours (37). Le port du masque et le pass sanitaire sont exigés à l’entrée.

Est-ce que l’on peut déjà faire des choses marrantes avec WASM sans trop d’effort ? Oui, avec GoLang et TinyGo, c’est tout à fait possible !

