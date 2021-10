Washi, savoir-faire d’artisans créateurs au japon Médiathèque Anatole-France, 21 septembre 2021, Trappes.

Washi, savoir-faire d’artisans créateurs au japon

du mardi 21 septembre au samedi 25 septembre à Médiathèque Anatole-France

La légende raconte qu’il y a plus de 1500 ans, une femme est apparue en amont de la rivière Okamoto et a enseigné aux villageois d’Echizen comment faire du papier. Les habitants l’ont ensuite vénérée en tant que Kawakami Gozen, la déesse du papier. Exposition photographique et écoutes sonores d’Aïssatou Angela Baldé et Emmanuel Brun de La 8ème Nomade. _Dans le cadre de Impression Japon à la médiathèque Anatole-France à Trappes. En partenariat avec Les écritures contemporaines / La Commanderie._ Retrouvez Aïssatou Angela Balde >dans le podcast [“Vous permettez que je te tutoie”](https://audioblog.arteradio.com/embed/172561) >avec l’exposition “Dream catcher – Vibrations de rues, les villes qui nous traversent…” à La librairie le Pavé du Canal, du 16 octobre au 10 novembre > [plus d’infos](https://lacommanderie.sqy.fr/fr/agenda-de-la-commanderie/dream-catcher-vibrations-de-rues-les-villes-qui-nous-traversent?oac=eyJpbmRleCI6MjIsInRvdGFsIjo1M30%3D) >avec la rencontre “Regards croisés sur le Japon” à Médiathèque Anatole-France, Trappes, le 23 octobre à 15h > [plus d’infos](https://lacommanderie.sqy.fr/fr/agenda-de-la-commanderie/regards-croises-sur-le-japon?oac=eyJpbmRleCI6MjksInRvdGFsIjo1M30%3D) >au “Noël décalé” de La Commanderie (du 1er au 12 décembre) à l’occasion de 3 ateliers reliure.

Photographies et écoutes sonores à la rencontre d’un savoir faire ancestral

Médiathèque Anatole-France Plaine de Neauphle 1, place de la Médiathèque 78190 Trappes Trappes Yvelines



