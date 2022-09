Bitcoin, cryptomonnaie, blockchain : opportunités, enjeux, menaces pour les entreprises Wasa Coworking Tours Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Tours

Bitcoin, cryptomonnaie, blockchain : opportunités, enjeux, menaces pour les entreprises Wasa Coworking Tours, 13 octobre 2022, Tours. Bitcoin, cryptomonnaie, blockchain : opportunités, enjeux, menaces pour les entreprises Jeudi 13 octobre, 18h00 Wasa Coworking Tours

Sur inscription, gratuit

Les technologies Blockchain & Crypto : une nouvelle valeur centrale au cœur de l’économie d’aujourd’hui. Pour les entreprises : quels avantages, enjeux, usages ? Quels risques et comment y répondre ? Wasa Coworking Tours 1 impasse du Palais 37000 Tours Tours Centre Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« link »: « mailto:nallo@kpmg.fr »}] KPMG Centre Val de Loire vous invite le jeudi 13 octobre à 18h00, à échanger avec leur expert Alexandre Stachtchenko, Directeur Blockchain & Cryptos chez KPMG. Thèmes : ♦Les origines des cryptos, leurs premiers usages et leur élargissement actuel : Bitcoins, web3, tokenisation, smart contracts…

♦Acteurs et poids de ce nouveau marché

♦Enjeux et avantages pour les entreprises : Des transactions financières sécurisées et facilitées : paiements internationaux, gestion d’actifs, financement participatif…

Des transactions accélérées : automatisation de contrat dans le domaine de l’assurance…

Un actif de diversification pour la gestion de trésorerie, dans un cadre macroéconomique de retour à l’inflation. Déroulement:

18h00 : accueil avec Ludovic Carteault, Associé KPMG ESC

Alexis Cartier, Associé KPMG Audit

Guillaume Charvet, Associé KPMG Avocats 18h30 : conférence

20h00 : cocktail dînatoire Pour toutes questions, contacter Nolwenn Allo nallo@kpmg.fr

